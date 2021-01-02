Актер «Квартал 95» Степан Казанин (настоящее имя – Сергей) порадовал поклонников семейным снимком

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 46-летний комик опубликовал праздничное новогоднее фото с семьей. Степан сидел на стуле в джинсах и клетчатом бомбере. В руках у него был бокал. Рядом с главой семейства сидела его рыжеволосая жена, дизайнер Наталия Казанина, и два сына – Степан и Петр. Оба мальчика были одеты в похожую с отцом одежду. Кроме этого, у всех троих были красные кроссовки.

«С Новым Годом!», - коротко подписал пост комик.

В комментариях ему оставили слова поздравления с праздником, а также массу положительных отзывов.

«Огоооо-го», «Детки копия родителей», «С новым Годом Казанчики будьте счастливы», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Степан Казанин, как и многие кварталовцы славиться крепкой семьей. Со своей женой, Натальей он живет с 1993 года. Первый сын у пары родился в 1998 году, а второй появился на свет в 2010 году.

Ранее мы писали, что Степан Казанин поделился трогательным снимком с младшим сыном. Актер с мальчиком готовили еду. Пользователи Сети обратили внимание на то, что артист переборщил с фотошопом. Впрочем, это не помешало фотографии собрать массу комплиментов.

Напомним, что Казанин восхитил кадрами с красавицей женой: «любовь чувствуется даже сквозь экран».

Как сообщала Politeka, Казанин в обнимку с женой похвастался своими подросшими детьми: "Босяки...".

Также Politeka писала, что полуголый Казанин заставил Елену Кравец замереть от изумления: «Ой, шо буде».