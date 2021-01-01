Британський боксер-суперважкоатлет Дерек Чісора розповів про недоліки українця Олександра Усика
Як пише Politeka.net, спортсмени зійшлися на рингу 31 жовтня 2020 року, і український боєць переміг суперника за очками. Тепер Дерек Чісора в інтерв'ю iFL TV висловився про майбутню кар'єру Олександра в суперважкій вазі.
Британець заявив журналістам, що Усику не вистачає фізичної сили і потужності ударів, а тому українського чемпіона, нібито, ніхто з супертяжів не вважає серйозною загрозою. Згадуючи Жовтневий бій, Дерек Чісора розповів, що пропустив один з найбільш вдалих ударів противника, але не зазнав серйозних наслідків.
"Його активність в нормі, але потужності там немає. Я був дуже розчарований, як пройшов бій. Все що він робив-збігав. Я-то думав, що ми профі, а не Любителі. Постійно щось робив, задавав темп, бігав за ним. Але він просто бігав від мене", - висловився боксер.
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У той же час Дерек Чісора не заперечує, що у Олександра є шанси на перемогу в поєдинках з Ділліаном Уайтом і Джо Джойсом, які прогнозуються незабаром. Головним козирем українця проти непростих суперників стане саме його швидкість і мобільність.
"Якщо ти не готовий до такої рухливості Усика, він тебе пройде. Це буде довга прогулянка для кожного з них", — підкреслив спортсмен.
Після перемоги на Дереком Чісорою Олександр Усик піднявся в рейтингу WBO і став обов'язковим претендентом на титул чемпіона.
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