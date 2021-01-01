Британский боксер-супертяжеловес Дерек Чисора рассказал о недостатках украинца Александра Усика

Как пишет Politeka.net, спортсмены сошлись на ринге 31 октября 2020 года, и украинский боец победил соперника по очкам. Теперь Дерек Чисора в интервью iFL TV высказался о будущей карьере Александра в супертяжелом весе.

Британец заявил журналистам, что Усику не хватает физической силы и мощности ударов, а потому украинского чемпиона, якобы, никто из супертяжей не считает серьезной угрозой. Вспоминая октябрьский бой, Дерек Чисора рассказал, что пропустил один из самых удачных ударов противника, но не испытал серьезных последствий.

"Его активность в норме, но мощи там нет. Я был очень разочарован, как прошел бой. Все что он делал – сбегал. Я-то думал, что мы профи, а не любители. Постоянно что-то делал, задавал темп, бегал за ним. Но он просто бегал от меня", - высказался боксер.

В то же время Дерек Чисора не отрицает, что у Александра есть шансы на победу в поединках с Диллианом Уайтом и Джо Джойсом, которые прогнозируются в скором времени. Главным козырем украинца против непростых соперников станет именно его скорость и мобильность.

"Если ты не готов к такой подвижности Усика, он тебя пройдёт. Это будет долгая прогулка для каждого из них", — подчеркнул спортсмен.

После победы на Дереком Чисорой Александр Усик поднялся в рейтинге WBO и стал обязательным претендентом на титул чемпиона.

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