Экс-тренер украинского супертяжа Александра Усика рассказал о последних днях работы с боксером



Джеймс Али Башир - был одним из тех, кто поспособствовал триумфу украинца в первом тяжелом весе, но в 2017 году дороги тренера и спортсмена разошлись.



"Мне было бы очень сложно вернуться к той ситуации, в которой я оказался. В нашем последнем тренировочном лагере я был не очень счастлив. Для меня это был ад. Мы проводили первую защиту титула против Табисо Мчуну, и на протяжении всего лагеря я чувствовал, что атмосфера не была хорошей", - цитирует тренера Fightnews.

По словах Али Башира, этот бой стал для него последней каплей.

"Я спросил у Усика: "Что-то не так?" Он ответил: "Нет". Можно что-то сказать, но действия сильно расходились со словами. Я тогда пришел к выводу, что если он и не откажется от моих услуг, я уйду сам, поскольку не могу работать таким образом", - поделился тренер.

Ранее Али Башир признался, что одной из причин его ухода с команды Александра Усика стало то, что боксер прислушивался ко мнению многих людей, которые не разбирались в боксе.



Напомним, что украинский боксер прекратил сотрудничество со своим тренером в феврале 2017 года. Башир и Усик работали вместе практически с начала профессиональной карьеры последнего.

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