Зірка фільмів студії "Квартал 95" Світлана Ходченкова вразила витівкою в сукні з декольте і келихом в руках

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

Так, на опублікованій фотографії Ходченкова позує в чорній сукні з глибоким декольте, елегантно вмостившись і тримаючи в руках келих з напоєм. Образ красуня підкреслила чималим ланцюжком і помітним макіяжем.

Уточнимо, що самі кадри Ходченкова ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в «дикий» захват від побаченого.

"Ох, Свєтка! Ну хороша ж, чортівка", "незрівнянний вигляд", "ну мило. Дуже мило", "чудова!", "шикарно виглядаєш", " Мадонна. Офігенний вид", "вогонь!",- пишуть вони.

До цього ми розповідали, що відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", поділилася ефектним фото в сукні з оголеними плечима

Так, на сторінці артистки з'явилася фотографія, яку Ходченкова супроводила хештегом "на домашньому", проте знімок явно не схожий на стандартне Домашнє фото.

Світлана позує в сукні, яку вона приспустила вниз, оголивши плечі.

Нагадавши, зірка фільмів "Квартал 95" без білизни заманила значним декольте, Брежнєва оцінила.

А ще Politeka писала, що зірка фільмів "Квартал 95" здивувала бездоганним тілом в прозорому корсеті.

Також Politeka повідомляла, що зірка фільмів "Квартал 95" вразила новим образом.