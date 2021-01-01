Зірка фільмів студії "Квартал 95" Світлана Ходченкова вразила витівкою в сукні з декольте і келихом в руках
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
Так, на опублікованій фотографії Ходченкова позує в чорній сукні з глибоким декольте, елегантно вмостившись і тримаючи в руках келих з напоєм. Образ красуня підкреслила чималим ланцюжком і помітним макіяжем.
Уточнимо, що самі кадри Ходченкова ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в «дикий» захват від побаченого.
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"Ох, Свєтка! Ну хороша ж, чортівка", "незрівнянний вигляд", "ну мило. Дуже мило", "чудова!", "шикарно виглядаєш", " Мадонна. Офігенний вид", "вогонь!",- пишуть вони.
До цього ми розповідали, що відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", поділилася ефектним фото в сукні з оголеними плечима
Так, на сторінці артистки з'явилася фотографія, яку Ходченкова супроводила хештегом "на домашньому", проте знімок явно не схожий на стандартне Домашнє фото.
Світлана позує в сукні, яку вона приспустила вниз, оголивши плечі.
Нагадавши, зірка фільмів "Квартал 95" без білизни заманила значним декольте, Брежнєва оцінила.
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