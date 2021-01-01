Звезда фильмов студии «Квартал 95» Светлана Ходченкова впечатлила выходкой в платье с декольте и бокалом в руках

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

Так, на опубликованной фотографии Ходченкова позирует в черном платье с глубоким декольте, элегантно умостившись и держа в руках бокал с напитком. Образ красотка подчеркнула внушительной цепочкой и броским макияжем.

Уточним, что сами кадры Ходченкова никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в «дикий» восторг от увиденного.

«Ох, Светка! Ну хороша же, чертовка», «бесподобный вид», «ну мило. Очень мило», «Великолепна!», «шикарно выглядишь», «Мадонна. Офигенный вид», «огонь!», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", поделилась эффектным фото в платье с обнаженными плечами

Так, на странице артистки появилась фотография, которую Ходченкова сопроводила хэштегом "на домашнем", однако снимок явно не похож на стандартное домашнее фото.

Светлана позирует в платье, которое она приспустила вниз, обнажив плечи.

Напомним, звезда фильмов "Квартал 95" без белья завлекла внушительным декольте, Брежнева оценила.

А еще Politeka писала, что звезда фильмов "Квартал 95" удивила безупречным телом в прозрачном корсете.

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