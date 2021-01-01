Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова, яка зараз проводить час у теплих краях, розповіла, як для неї розпочався 2021 рік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Бузової у соцмережі.

Так, Бузова опублікувала своє пляжне фото в купальнику і поділилась із фоловерами тим, що побоювання щодо того, щоб не "згоріти", виявились марними, адже на Мальдівах почалися дощі.

"Розповідаю захоплюючу історію. Ми спеціально день до Нового року не загоряли, щоб в Новий рік не бути з червоними обличчями. Думали, зустрінемо Новий рік, і почнемо відпочивати. І з ночі, як ливонуло. Мораль - не чекай завтра! Ось і перший урок 1 січня! Живи тут і зараз! Кайфуйте! Навіть під проливним дощем", - написала вона.

Також співачка акцентувала на тому, що взяла на відпочинок величезну кількість купальників.

"А підрахунок купальників - ніхто не відміняв... Який це вже?" - запитала вона у фоловерів.

В коментарях фоловери привітали Бузову з Новим роком, а також висловили захоплення її фігурою. Втім, були і ті, хто стверджував, що російська співачка занадто худа.

"Оля, з Новим роком", "Це вже 4, або я помиляюсь?", "Оленько, ти просто супер", "Олю, поїж хліба хоч трохи. Худа - жах", - пишуть в коментарях.

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