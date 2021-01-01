Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова, которая сейчас проводит время в теплых краях, рассказала, как для нее начался 2021 год

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Бузовой в соцсети.

Так, Бузова опубликовала свое пляжное фото в купальнике и поделилась с фолловерами тем, что опасения относительно того, чтобы не "сгореть", были напрасными, так как на Мальдивах начались дожди.

"Рассказываю увлекательную историю. Мы специально день до Нового года не загорали, чтобы в Новый год не быть с красными лицами. Думали, встретим Новый год и начнем отдыхать. И с ночи как ливонуло. Мораль - не жди завтра! Вот и первый урок 1 января! Живи здесь и сейчас! Кайфуйте! Даже под проливным дождем", - написала она.

Также певица акцентировала на том, что взяла на отдых огромное количество купальников.

"А подсчет купальников - никто не отменял... Какой это уже?" - спросила она у фолловеров.

В комментариях фолловеры поздравили Бузову с Новым годом, а также выразили восхищение ее фигурой. Впрочем, были и те, кто утверждал, что российская певица слишком худая.

"Оля, с Новым годом", "Это уже 4, или я ошибаюсь?", "Оленька, ты просто супер", "Оля, поешь хлеба хоть немного. Худая - жуть", - пишут в комментариях.

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