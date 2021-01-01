Американська супермодель і переможниця "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо захопила бездоганним тілом в спокусливій сукні

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Останній наряд 2020 року в..." - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Калпо позує в блискучому міні-сукні з пояском, яке вирішила доповнити ботфортами й не менш ідеальним макіяжем. Однак більшість її шанувальників звернули увагу на» хижий " погляд знаменитості.

"Боже, цей погляд може підкорити всіх! Ти найкраща", "Божественна" "це так гаряче", "виглядаєш як супергерой", "ти неперевершена", "неймовірно красива Олівія", "це ж пожежа!",- пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, посвітила бюстом у відвертому декольте

Знаменитість неймовірно красива, а її фігура гідна всіх похвал. Здається, що зірка буде мати неперевершений вигляд навіть в мішку з-під картоплі.

Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які".

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".