Американская супермодель и победительница «Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо восхитила безупречным телом в соблазнительном платье

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Последний наряд 2020 года в…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Калпо позирует в блестящем мини-платье с пояском, которое решила дополнить ботфортами и не менее идеальным макияжем. Однако большинство ее поклонников обратили внимание на «хищный» взгляд знаменитости.

«Боже, этот взгляд может покорить всех! Ты лучшая», «божественная», «это так горячо», «выглядишь как супергерой», «ты непревзойденная», «невероятно красивая Оливия», «это же пожар!», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, посветила бюстом в откровенном декольте

Знаменитость невероятно красивая, а ее фигура достойна всех похвал. Кажется, что звезда будет выглядеть великолепно даже в мешке из-под картошки.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".