Американская супермодель и победительница «Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо восхитила безупречным телом в соблазнительном платье
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Последний наряд 2020 года в…» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Калпо позирует в блестящем мини-платье с пояском, которое решила дополнить ботфортами и не менее идеальным макияжем. Однако большинство ее поклонников обратили внимание на «хищный» взгляд знаменитости.
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«Боже, этот взгляд может покорить всех! Ты лучшая», «божественная», «это так горячо», «выглядишь как супергерой», «ты непревзойденная», «невероятно красивая Оливия», «это же пожар!», - пишут они.
Как мы рассказывали до этого, Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, посветила бюстом в откровенном декольте
Знаменитость невероятно красивая, а ее фигура достойна всех похвал. Кажется, что звезда будет выглядеть великолепно даже в мешке из-под картошки.
Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».
Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".
Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".