Стало відомо, скільки українців вже отримали грошові виплати через самоізоляцію в умовах пандемії

Свіжі дані озвучила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, пише Радіо Свобода.

За його словами, вже 70 тисячам українців держава перерахувала грошові компенсації через самоізоляцію після підозри зараження китайським вірусом.

Лазебна попередила, що такі виплати лікарняних у більшості випадків становлять 50% від середнього доходу людини.

"Люди можуть їх оформляти на 14 днів як лікарняний, тільки у нього інша назва – "лікарняний по самоізоляції", – пояснила профільний міністр.

Лазебна додала, що українці можуть і собі оформити грошові компенсації через самоізоляцію, і для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. А на порталі Фонду соцстрахування є покроковаінструкція, як оформити виплати.

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На гроші в розмірі 8 тисяч можуть розраховувати ті працівники і підприємці, чий вид діяльності входити до переліку, визначеного урядом.

Термін діяльності ФОПів повинен бути не менше 3 місяців, вони повинні заплатити ЄСВ протягом 3 місяців, а також не бути сумісником.

Щоб гроші отримали прості працівники, їх керівництво повинно було сплатити ЄСВ за третій квартал 2020 року і подати відповідну звітність, і середня зарплата не повинна перевищувати 30 тисяч гривень.

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