Стало известно, сколько украинцев уже получили денежные выплаты из-за самоизоляции в условиях пандемии
Свежие данные озвучила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, пишет Радио Свобода.
По его словам, уже 70 тысячам украинцев государство перечислило денежные компенсации из-за самоизоляции после подозрения заражения китайским вирусом.
Лазебная предупредила, что такие выплаты больничных в большинстве случаев составляют 50% от среднего дохода человека.
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"Люди могут их оформлять на 14 дней как больничный, только у него другое название – "больничный по самоизоляции", – объяснила профильный министр.
Лазебная добавила, что украинцы могут и себе оформить денежные компенсации из-за самоизоляции, и для этого нужно обратиться к своему семейному врачу. А на портале Фонда соцстрахования есть подробная инструкция, как оформить выплаты.
Ранее мы рассказывали, что украинцам на карантине выплачивают другие пособия.
На деньги в размере 8 тысяч могут рассчитывать те работники и предприниматели, чей вид деятельности входить в перечень, определенный правительством.
Срок деятельности ФОПов должен быть не менее 3 месяцев, они должны заплатить ЕСВ в течение 3 месяцев, а также не быть совместителем.
Чтобы деньги получили простые работники, их руководство должно было оплатить ЕСВ за третий квартал 2020 года и подать соответствующую отчетность, и средняя зарплата не должна превышать 30 тысяч гривен.
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