Мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров і його дружина Олександра Кучеренко відзначають новорічні свята в теплих країнах

Ведучий популярної передачі "Світ навиворіт" вирішив зробити паузу в експедиції і відправився з дружиною на Мальдівські острови. Яскраві фото з відпочинку 37-річний Комаров розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Дмитро виклав безліч фотографій, на яких видно, що вони з Олександрою дуже активно проводять свою відпустку. Так, він розповів, що відправився з дружиною в дайф-тур і занурився в дивовижний підводний світ.

"Ділюся порцією фоток. Скати, акули, черепахи, мурени - я бачив цих друзів своїми очима, годував з рук і, природно, знімав на відео. Обов'язково викладу окремий ролик. Мої перші проби пера в підводних зйомках, слідами Кусто", - написав телеведучий.

Також Дмитро поінформував своїх шанувальників, що алкоголь на Мальдівах дуже дорогий, але природа настільки красива, що п'янить крутіше спиртного.

"Продають в готелях, в 5-10 разів дорожче дьютіфрі)) провезення заборонено, конфіскують. Але природа і краси такі, що п'яняють крутіше алкоголю))», - зазначив ведучий.

Нагадаємо, що Комаров з " Світу навиворіт "зізнався, що зробив його щасливим у новій подорожі:" пізно ввечері я...".