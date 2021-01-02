Путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко отмечают новогодние праздники в теплых странах

Ведущий популярной передачи «Мир наизнанку» решил сделать паузу в экспедиции и отправился с женой на Мальдивские острова. Яркие фото с отдыха 37-летний Комаров разместил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Дмитрий выложил множество фотографий, на которых видно, что они с Александрой очень активно проводят свой отпуск. Так, он рассказал, что отправился с женой в дайф-тур и погрузился в удивительный подводный мир.

«Делюсь порцией фоток. Скаты, акулы, черепахи, мурены - я видел этих друзей своими глазами, кормил из рук и, естественно, снимал на видео. Обязательно выложу отдельный ролик. Мои первые пробы пера в подводных съемках, по следам Кусто», - написал телеведущий.

Также Дмитрий проинформировал своих поклонников, что алкоголь на Мальдивах очень дорогой, но природа настолько красивая, что опьяняет покруче спиртного.

«Продают в отелях, в 5-10 раз дороже дьютифри)) Провоз запрещен, конфискуют. Но природа и красоты такие, что опьяняют покруче алкоголя))», - отметил ведущий.

Напомним, что Комаров из "Мира наизнанку" признался, что сделал его счастливым в новом путешествии: "поздно вечером я...".