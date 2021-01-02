У 2021 році січень місяць буде щедрий на вихідні, а значить в українців з'явиться відмінний шанс, щоб відпочити
Зокрема, жителі України працюватимуть всього 19 днів, а відпочивати цілих 12 днів. З яких 2 вихідних у зв'язку зі святами, а 10 – календарні, пише
Варто також відзначити, що 8 січня вся країна йде на суворий карантин через епідемію китайського вірусу. У зв'язку з цим будуть закриті школи і багато установ.
Новорічні свята люди відзначатимуть до понеділка, 4 січня. Далі недовгий робочий тиждень.
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7 січня в Україні відзначається православне Різдво.
Це свято випадає на четвер. Згідно з розпорядженням Камбіна, яке регулює перенесення робочих днів і вихідних, наступний день після Різдва – п'ятницю, 8 січня, рекомендується перенести на 16 січня. Таким чином українці отримають 4 вихідних дні -7, 8, 9 і 10 січня.
Календар свят у січні 2021 року виглядає наступним чином:
1 січня – Новий Рік
6 січня-Святвечір
7 січня-Різдво Христове
14 Січня – Старий Новий Рік
19 січня - Хрещення Господнє
20 січня-День Автономної Республіки Крим
22 січня-День Соборності і свободи України
25 січня - День студента (Тетянин день)
26 січня-Всесвітній день митниці
26 січня-День працівника контрольно-ревізійної служби України
27 січня-Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
29 січня-День пам'яті Героїв Крут
29 січня-День працівника пожежної охорони
31 січня-Міжнародний день ювеліра
Нагадавши, Вихідні та свята 2021: скільки українці відпочиватимуть у новому році
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