У 2021 році січень місяць буде щедрий на вихідні, а значить в українців з'явиться відмінний шанс, щоб відпочити

Зокрема, жителі України працюватимуть всього 19 днів, а відпочивати цілих 12 днів. З яких 2 вихідних у зв'язку зі святами, а 10 – календарні, пише РБК-Україна .

Варто також відзначити, що 8 січня вся країна йде на суворий карантин через епідемію китайського вірусу. У зв'язку з цим будуть закриті школи і багато установ.

Новорічні свята люди відзначатимуть до понеділка, 4 січня. Далі недовгий робочий тиждень.

7 січня в Україні відзначається православне Різдво.

Це свято випадає на четвер. Згідно з розпорядженням Камбіна, яке регулює перенесення робочих днів і вихідних, наступний день після Різдва – п'ятницю, 8 січня, рекомендується перенести на 16 січня. Таким чином українці отримають 4 вихідних дні -7, 8, 9 і 10 січня.

Календар свят у січні 2021 року виглядає наступним чином:

1 січня – Новий Рік

6 січня-Святвечір

7 січня-Різдво Христове

14 Січня – Старий Новий Рік

19 січня - Хрещення Господнє

20 січня-День Автономної Республіки Крим

22 січня-День Соборності і свободи України

25 січня - День студента (Тетянин день)

26 січня-Всесвітній день митниці

26 січня-День працівника контрольно-ревізійної служби України

27 січня-Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

29 січня-День пам'яті Героїв Крут

29 січня-День працівника пожежної охорони

31 січня-Міжнародний день ювеліра

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