В 2021 году январь месяц будет щедрый на выходные, а значит у украинцев появится отличный шанс, чтобы отдохнуть
В частности, жители Украины будут работать всего 19 дней, а отдыхать целых 12 дней. Из которых 2 выходных в связи с праздниками, а 10 – календарные, пишет
Стоит также отметить, что 8 января вся страна уходит на строгий карантин из-за эпидемии китайского вируса. В связи с этим будут закрыты школы и многие учреждения.
Новогодние праздники люди будут отмечать до понедельника, 4 января. Далее недолгая рабочая неделя.
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7 января в Украине отмечается православное Рождество.
Этот праздник выпадает на четверг. Согласно распоряжению Камбина, которое регулирует перенос рабочих дней и выходных, следующий день после Рождества – пятницу, 8 января, рекомендуется перенести на 16 января. Таким образом украинцы получат 4 выходных дня -7, 8, 9 и 10 января.
Календарь праздников в январе 2021 года выглядит следующим образом:
1 января – Новый год
6 января – Сочельник
7 января –Рождество Христово
14 января – Старый Новый год
19 января - Крещение Господне
20 января – День автономной Республики Крым
22 января – День Соборности и Свободы Украины
25 января – День студента (Татьянин день)
26 января – Всемирный день таможни
26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
29 января – День памяти героев Крут
29 января – День работника пожарной охраны
31 января – Международный день ювелира
Напомним, Выходные и праздники 2021: сколько украинцы будут отдыхать в новом году
Как сообщала Politeka, Праздники и дополнительные выходные, появилось важное заявление Кабмина
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