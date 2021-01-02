В 2021 году январь месяц будет щедрый на выходные, а значит у украинцев появится отличный шанс, чтобы отдохнуть

В частности, жители Украины будут работать всего 19 дней, а отдыхать целых 12 дней. Из которых 2 выходных в связи с праздниками, а 10 – календарные, пишет РБК-Украина .

Стоит также отметить, что 8 января вся страна уходит на строгий карантин из-за эпидемии китайского вируса. В связи с этим будут закрыты школы и многие учреждения.

Новогодние праздники люди будут отмечать до понедельника, 4 января. Далее недолгая рабочая неделя.

7 января в Украине отмечается православное Рождество.

Этот праздник выпадает на четверг. Согласно распоряжению Камбина, которое регулирует перенос рабочих дней и выходных, следующий день после Рождества – пятницу, 8 января, рекомендуется перенести на 16 января. Таким образом украинцы получат 4 выходных дня -7, 8, 9 и 10 января.

Календарь праздников в январе 2021 года выглядит следующим образом:

1 января – Новый год

6 января – Сочельник

7 января –Рождество Христово

14 января – Старый Новый год

19 января - Крещение Господне

20 января – День автономной Республики Крым

22 января – День Соборности и Свободы Украины

25 января – День студента (Татьянин день)

26 января – Всемирный день таможни

26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста

29 января – День памяти героев Крут

29 января – День работника пожарной охраны

31 января – Международный день ювелира

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