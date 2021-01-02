Українська актриса Ольга Сумська показала новий фотографії на радість фанатам
Як передає Politeka.net, 54-річна артистка частенько радує своїх шанувальників новими публікаціями в соціальній мережі Instagram. Знаменитість ділиться моментами з життя, а також захоплює фоловерів своєю нев'янучою красою.
Зараз Сумська проводить новорічні свята в Карпатах. У другий день нового 2021 року вона вирушила за сувенірами в місцеву крамницю і ось що вона написала:
"Яремче ... Саме тут ви можете придбати колоритний речі в національний стиль.Це ручний робота майстер, яку Ви можете розгледіти і поміряти Наживо на колоритний ринок у водоспад! І як вам така тепленький гуня? А торбинка до неї! Краса ... 🌲 💙».
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На фото Ольга позувала в сірій жилетці з овчини з різнокольоровими кишенями, а на додаток до неї показала вишукану сумочку того ж кольору.
Зовнішній вигляд актриси дуже сподобався її шанувальникам, вони обсипали Ольгу похвалами і компліментами в коментарях.
"Ви жінка з великої літери, вам тільки Моніка Беллуччі в один ряд",
"Як можна бути такою нереально красивою Ольга❤️ 🙏 😘 😉 ",
"О так! Базарчик там классний! Я там свою вишиванку брала 😉 😉 😉 ",
"Шикарна жінка натурал 👍без всяких сумнівів👍 🌹", - пишуть в мережі.
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