Украинская актриса Ольга Сумская показала новый фотографии на радость фанатам

Как передает Politeka.net, 54-летняя артистка частенько радует своих поклонников новыми публикациями в социальной сети Instagram. Знаменитость делится моментами из жизни, а также восхищает фолловеров своей неувядающей красотой.

Сейчас Сумская проводит новогодние праздники в Карпатах. Во второй день нового 2021 года она отправилась за сувенирами в местную лавку и вот что она написала:

«Яремче ... Именно здесь вы можете приобрести колоритные вещи в национальном стили.Це ручная работа мастеров, которую вы можете рассмотреть и померить вживую на колоритном рынке у водопада! И как вам такая тепленькая гуня? А сумочка к ней! Красота ... 🌲 💙».

На фото Ольга позировала в серой жилетке из овчины с разноцветными карманами, а в дополнение к ней показала изысканную сумочку того же цвета.

Внешний вид актрисы очень понравился ее поклонникам, они осыпали Ольгу похвалами и комплиментами в комментариях.

"Вы женщина с большой буквы, Вам только Моника Беллуччи в один ряд",

"Как можно быть такой нереально красивой Ольга❤️🙏😘😉",

"О так! Базарчик там классний! Я там свою вишиванку брала😉😉😉",

"Шикарная женщина натурал 👍без всяких сомнений 👍🌹", - пишут в сети.

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