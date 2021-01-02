Відому українську співачку Злату Огневич розкритикували за наслідування колеги
Як передає Politeka.net, співачка взяла участь у новорічному вогнику на телеканалі «Україна», де виконала один зі своїх хітів. Для виступу артистка вибрала чорно-біле боді, під яке одягла чорні колготки. Красуня виступала з групою дівчат в різнокольорових перуках.
Варто відзначити, що співачку важко було впізнати в новій постановці. Її хореографія була сильно схожа на хореографію української зірки Тіни Кароль, яка відрізняється особливим стилем. Це відразу ж помітили шанувальники. У загальних планах зірку легко можна було б сплутати зі знаменитою блондинкою.
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"Злата під Кароль оформилася: ) і втратила індивідуальність. Назад до себе, інакше загубиться як закос під Кароль", "молодці! Весело! З Новим роком Україна!", "як це Кароль не було?", "А де Тіна?", "Злата дуже добре виступила", - пишуть користувачі Мережі.
До речі, самої Тіни Кароль на концерті не було, хоч там і були зібрані практично всі українські зірки. Це засмутило багатьох її фанатів.
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