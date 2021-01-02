Известную украинскую певицу Злату Огневич раскритиковали за подражание коллеге

Как передает Politeka.net, певица приняла участие в новогоднем огоньке на телеканале «Украина», где исполнила один из своих хитов. Для выступления артистка выбрала черно-белый боди, под который надела черные колготки. Красотка выступала с группой девушек в разноцветных париках.

Стоит отметить, что певицу трудно было узнать в новой постановке. Ее хореография была сильно похожа на хореографию украинской звезды Тины Кароль, которая отличается особым стилем. Это сразу же подметили поклонники. В общих планах звезду легко можно было бы спутать со знаменитой блондинкой.

«Злата под Кароль оформилась :) и потеряла индивидуальность. Назад к себе, иначе потеряется как закос под Кароль», «Молодцы! Весело! С Новым годом Украина!», «как это Кароль не было?», «А где Тина?», «Злата очень хорошо выступила», - пишут пользователи сети.

Кстати, самой Тины Кароль на концерте не было, хоть там и были собраны практически все украинские звезды. Это расстроило многих ее фанатов.

Ранее мы писали, что Злата Огневич покорила нежным снимком в светлом платьице и шляпке. Девушка позировала на камеру, спустив с плеч куртку.

Напомним, что раздетая Злата Огневич впечатлила видами под прозрачной тканью: "Живая...".

Как сообщала Politeka, обворожительная Злата Огневич покрасовалась у елочки в платье с корсетом и пикантным декольте: "Невозможно воздержаться".

Также Politeka писала, что Злате Огневич с серьезным диагнозом пришлось самой себя спасать и делать уколы: "Захочешь жить...".