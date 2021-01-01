Відома українська співачка Злата Огневич показала себе в оригінальній сукні з корсетом на тлі стильної ялинки

Як повідомляє Politeka.net, 1 січня зірка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.

Так, на знімку Злата позує поруч з ялинкою з подарунком в руках. Увагу до себе тут же привертає оригінальний наряд співачки. На ній світло-бірюзове шовкове плаття з глибоким декольте, яке тут же приковує до себе погляд. Доповнює образ прозорий корсет з білими вставками.

У такій сукні Огневич виглядає дуже ніжно і жіночно.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого святкового посту.

"Неможливо утриматися", "з новим 2021 роком", "Златочка, добре серце", "Ну сексі", "розумничка", "Крута блондинка", "дуже красива", "Злата Огневич! Ти Українська чарівна красуня! Спасибі тобі за комунікабельність", "які кольори", "з Новим роком! чарівна і шикарно виглядаєш", - пишуть люди.

Нагадаємо, що наприкінці листопада Огневич розповіла, що заразилася китайським вірусом.

Співачка також поділилася історією про те, якими були перші симтоми хвороби.

"Все почалося пізно ввечері, я відчула щось недобре, всю ніч невидиме кільце стискало шию і в горлі сильно дерло ... Ранок. Всі ознаки початку ГРВІ, прийняла звичайні ліки. Маску, рукавички в маркет одягла, вважаю, коли ти хворий будь-якою застудою - ти просто зобов'язаний носити Засоби захисту, щоб ІНШИХ не заражати", - зазначила вона.

Нагадаємо, у білосніжній білизні і з великим декольте: Злата Огневич без сорому показала ідеальне тіло.

Як повідомляла Politeka, зірці "Євробачення" Златі Огневич з серйозним діагнозом довелося самій себе рятувати і робити уколи.

Також Politeka писала, що Злата Огневич позбулася верхнього одягу на вулицях морозного Києва.