Вот это праздничный наряд!

Известная украинская певица Злата Огневич показала себя в оригинальном платье с корсетом на фоне стильной елочки

Как сообщает Politeka.net, 1 января звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.

Так, на снимке Злата позирует рядом с елкой с подарком в руках. Внимание к себе тут же привлекает оригинальный наряд певицы. На ней светло-бирюзовое шелковое платье с глубоким декольте, которое тут же приковывает к себе взгляд. Дополняет образ прозрачный корсет с белыми вставками.

В таком платье Огневич выглядит очень нежно и женственно.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого праздничного поста.

«Невозможно воздержаться», «С Новым 2021 Годом», «Златочка, доброе сердце», «Ну секси», «Умничка», «Крутая блондинка», «Очень красивая», «Злата Огневич! Ты Украинская обворожительная красотка! Спасибо тебе за коммуникабельность», «Какие цвета», «С новым годом! очаровательная и шикарно выглядишь», - пишут люди.

Напомним, что в конце ноября Огневич рассказала, что заразилась китайским вирусом.

Певица также поделилась историей о том, какими были первые симтомы болезни.

"Все началось поздно вечером, я почувствовала что-то неладное, всю ночь невидимое кольцо сжимало шею и в горле сильно першило…Утро. Все признаки начала ОРВИ, приняла обычные лекарства. Маску, перчатки в маркет надела, считаю, когда ты болен любой простудой - ты просто обязан носить средства защиты, чтобы других не заражать", - отметила она.

Напомним, в белоснежном белье и с большим декольте: Злата Огневич без стыда показала идеальное тело.

Как сообщала Politeka, звезде "Евровидения" Злате Огневич с серьезным диагнозом пришлось самой себя спасать и делать уколы.

Также Politeka писала, что Злата Огневич избавилась от верхней одежды на улицах морозного Киева.