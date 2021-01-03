Актриса Анджеліна Джолі одним фото може змусити публіку охнути

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 45-річної голлівудської красуні в Instagram опублікований архівний знімок, на якому зірка постала в зухвалому образі.

Анджеліна розташувалася на шкіряному кріслі, підкинувши руки вгору та задерши одну ніжку. Пікантною родзинкою стало те, що на актрисі не було нічого, крім жовтої футболки й чорних трусиків. Оголені принади Джолі зможуть звести з розуму кого завгодно.

Також вражаючим є сам момент: Анджеліна, мабуть, щось крикнула під час зйомки - вираз її обличчя безцінний.

Користувачі кинулися обговорювати побачене та вітати актрису з Новим роком:

"Ого 👍 🔥Чудово"

"Моя улюблена королева🔥"

"🌸Красива жінка 🌸"

"Вау сексуальна красива Анджеліна 💞"

"Завжди красиво 👏 🙏 "

"Вічно молода 🍷"

"Яка лінива хммм ... !!! ... З Новим роком ... !!! 💞💞💞😍"

"Це безумство круто 🤘🤘🤘"

"Спасибі, кохана, красиві трусики чорні"

"Досконала краса з витонченістю в усіх відношеннях, завжди приголомшливо і витончено"

"Люблю зухвалість 💁‍♀️"

Відзначимо, бездоганні риси обличчя й струнка фігура Джолі завжди розбурхували натовп фанатів. Якщо перше красуня отримала від природи, то ось над другим невпинно працює.

Анджеліні вдається фантастичним чином зберігати стрункість протягом довгих років. Актриса неодноразово стверджувала, що не сидить на жорстких дієтах, а просто збалансовано харчується і займається спортом, причому досить багато. Хоча деякі обмеження, все ж присутні в раціоні зірки. Наприклад, вона намагається не їсти жирних продуктів, віддаючи перевагу нежирним білкам (курка, бобові, риба), овочам (за винятком крохмалистих) і цільнозерновим продуктам. Фрукти вона їсть з обережністю.

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