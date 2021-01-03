Актриса Анджелина Джоли одним фото может заставить публику охнуть

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 45-летней голливудской красотки в Инстаграм опубликован архивный снимок, на котором звезда предстала в дерзком образе.

Анджелина расположилась на кожаном кресле, вскинув руки вверх и задрав одну ножку. Пикантной изюминкой стало то, что на актрисе не было ничего, кроме желтой футболки и черных трусиков. Оголенные прелести Джоли смогут свести с ума кого угодно.

Также впечатляющим является сам момент: Анджелина, видимо, что-то крикнула во время съемки - выражение ее лица безценно.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное и поздравлять актрису с Новым годом:

"Ого 👍🔥Великолепно"

"Моя любимая королева🔥"

"🌸Красивая женщина 🌸"

"Вау сексуальная красивая Анджелина 💞"

"Всегда красиво👏🙏"

"Вечно молодая 🍷"

"Какая ленивая хммм ... !!! ... С Новым годом ... !!! 💞💞💞😍"

"Это безумие круто🤘🤘🤘"

"Спасибо, любимая, красивые трусики черные"

"Совершенная красота с изяществом во всех отношениях, всегда потрясающе и изящно"

"Люблю дерзость 💁‍♀️"

Отметим, безупречные черты лица и стройная фигура Джоли всегда будоражили толпу фанатов. Если первое красотка получила от природы, то вот над вторым неустанно работает.

Анджелине удается фантастическим образом сохранять стройность на протяжении долгих лет. Актриса неоднократно утверждала, что не сидит на жестких диетах, а просто сбалансировано питается и занимается спортом, причем довольно много. Хотя некоторые ограничения, все же присутствуют в рационе звезды. Например, она старается не есть жирных продуктов, отдавая предпочтение нежирным белкам (курица, бобовые, рыба), овощам (за исключением крахмалистых) и цельнозерновым продуктам. Фрукты она ест с осторожностью.

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