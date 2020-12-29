Голливудская актриса Анджелина Джоли показала нежный образ в платье-рубашке

Актриса в последнее время не так часто показывает себя на публике, стараясь избежать распространение различных сплетен. Поэтому поклонники начали активно делиться фото со звездой, которые были сделаны ранее. Один из таких снимков довольно бурно обсудили в сети.

На солнечном фото актриса позировала в одном светлом платье-рубашке и черных сапогах на шпильке с острым носком. Джоли, сидящая на полу и мило улыбающаяся, порадовала поклонников сияющим видом.

Как известно, из-за того, что звезда похудела и была не раз замечена на прогулках с нездоровым цветом лица и чрезмерной худобой, многие начали критиковать ее и говорить, что раньше Джоли выглядела совсем иначе. В этот же раз фанаты были рады видеть сияющую актрису с радостным выражением лица:

«Красота🔥; Так сексуально в этом наряде, даже в таком простом; Малефисента🖤Ты потрясающий, мудрый человек, но еще ты и прекрасная женщина ❤️; Такая милая, милая; Люблю твои сексуальные красивые ножки невероятны, навечно красотка; Великолепно и этого недостаточно, чтобы описать эту красоту; Ботинки классные, Джоли, по-настоящему!» ее ноги словно тростинки, но все равно шикарно».

Артистка начала рано ухаживать за собой и ее сияющий вид покорял публику с самого раннего возраста. Именно поэтому даже простые фото юной Джоли считаются одними из самых обсуждаемых. Поклонники часто делятся с другими фанатами разными кадрами, на которых Джоли показывает всю себя.

На одном из таких фото актриса не стала скрывать тело, она подчеркнула привлекательность простым способом – легкий макияж, тонкая вуаль блекло-белого оттенка и отсутствие какого-либо белья.

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