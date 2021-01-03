Український боксер Олександр Усик ризикнув спортивною кар'єрою і показав себе в новому небезпечному занятті

Як повідомляє Politeka.net, він став мисливцем і знявся в Youtube-шоу " Ні пуху, ні пера!". Олександр надів камуфляжний костюм, взяв в руки рушницю і разом з блогерами відправився на тренувальний стенд, щоб постріляти по тарілках.

Примітно, що сам спортсмен був без навушників, хоча його супутники подбали про засоби захисту. Користувачі соцмережі також звернули увагу, що під час полювання на качок боксер зробив мимовільний постріл і піддав ризику життя оточуючих.

"Саня полювання не твоє! Таких помилок допускати не можна! Якби качка летіла в інший бік, ти б застрелив напарника!"; "техніка безпеки кульгає"; " єдиний постріл з дробовика може викликати тривалу втрату слуху і шум у вухах. Як тільки збиток отриманий, його не можна повернути назад. Один постріл може закінчити боксерську кар'єру, завдати шкоди його здоров'ю і якості життя. Йому, як професійному спортсмену, потрібно бути дуже обережним"; " Усик сам офігел, що він зробив не так. Слава Богу все пройшло добре!"; "Як просто можна зганьбити відомого спортсмена".

Олександр Усик в інтерв'ю заявив, що досить часто виїжджає на полювання, але за весь час жодного разу не підстрелив здобич - йому цікавіше спілкування з людьми на природі, ніж сам процес. Рушницю марки Beretta йому на 30-річчя подарував кум, хоча зброя більше коштує в сейфі.

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