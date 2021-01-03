Украинский боксер Александр Усик рискнул спортивной карьерой и показал себя в новом опасном занятии

Как сообщает Politeka.net, он стал охотником и снялся в Youtube-шоу "Ни пуха, ни пера!". Александр надел камуфляжный костюм, взял в руки ружье и вместе с блогерами отправился на тренировочный стэнд, чтобы пострелять по тарелкам.

Примечательно, что сам спортсмен был без наушников, хотя его спутники позаботились о средствах защиты. Пользователи соцсети также обратили внимание, что во время охоты на уток боксер сделал непроизвольный выстрел и подверг риску жизнь окружающих.

"Саня охота не твое! Таких ошибок допускать нельзя! Если бы утка летела в другую сторону, ты бы застрелил напарника!"; "техника безопасности хромает"; "Единственный выстрел из дробовика может вызвать длительную потерю слуха и шум в ушах. Как только ущерб получен, его нельзя повернуть вспять. Один выстрел может окончить боксерскую карьеру, нанести ущерб его здоровью и качеству жизни. Ему, как профессиональному спортсмену, нужно быть очень осторожным"; "Усик сам офигел, что он сделал не так. Слава Богу все прошло хорошо!"; "Как просто можно опозорить известного спортсмена".

Александр Усик в интервью заявил, что довольно часто выезжает на охоту, но за все время ни разу не подстрелил добычу - ему интереснее общение с людьми на природе, чем сам процесс. Ружье марки Beretta ему на 30-летие подарил кум, хотя оружие больше стоит в сейфе.

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