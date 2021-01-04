Ось як треба відпочивати

Онук Алли Пугачової Микита Пресняков почав 2021 у вельми приємній компанії

Як передає Рoliteka.net, кадрами поділилася його дружина Олена Краснова на своїй сторінці в Instagram.

У сторіс дружина Преснякова показала, як плаває в басейні разом з іншими дівчатами. Разом з ними знаходиться і Микита. При цьому крім нього чоловіків в кадрі немає.

"ЦАР», - жартівливо підписала кадри дівчина.

Микита Пресняков спостерігав за плаваючими дівчатами, спершись на бортики басейну.

Ймовірно, подружжя з друзями вирішили провести вихідні в заміському будинку. Олена також показала, як в джинсах кльош, топі і картатій куртці-сорочці пробіглася по засніженому саду, де стоїть альтанка.

Микита Пресняков - молодий актор і кліпмейкер. Він вже знявся в десятці фільмів, а також спробував себе в озвучуванні фільмів і режисурі короткометражок.

Зараз артист є лідером групи Multiverse, яка створює музику в жанрі альтернативний рок.

Микита Пресняков народився в 1991 гоу в шлюбі Христини Орбакайте з Володимиром Пресняковим.

У 2017 році Микита Пресняков одружився на Олені Краснової.

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