Онук Алли Пугачової Микита Пресняков почав 2021 у вельми приємній компанії
Як передає Рoliteka.net, кадрами поділилася його дружина Олена Краснова на своїй сторінці в Instagram.
У сторіс дружина Преснякова показала, як плаває в басейні разом з іншими дівчатами. Разом з ними знаходиться і Микита. При цьому крім нього чоловіків в кадрі немає.
"ЦАР», - жартівливо підписала кадри дівчина.
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Микита Пресняков спостерігав за плаваючими дівчатами, спершись на бортики басейну.
Ймовірно, подружжя з друзями вирішили провести вихідні в заміському будинку. Олена також показала, як в джинсах кльош, топі і картатій куртці-сорочці пробіглася по засніженому саду, де стоїть альтанка.
Микита Пресняков - молодий актор і кліпмейкер. Він вже знявся в десятці фільмів, а також спробував себе в озвучуванні фільмів і режисурі короткометражок.
Зараз артист є лідером групи Multiverse, яка створює музику в жанрі альтернативний рок.
Микита Пресняков народився в 1991 гоу в шлюбі Христини Орбакайте з Володимиром Пресняковим.
У 2017 році Микита Пресняков одружився на Олені Краснової.
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