У Мережі з'явилося цікаве фото з акторами зі "Сватів" Тетяною Кравченко і Федором Добронравовим

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці 66-річної Кравченко в Instagram опубліковано свіжий кадр зі зйомок 7-го сезону серіалу "Свати".

На знімку за святково накритим столом сидять сама Кравченко (яка полюбилася мільйонам по ролі Валюхи) та її екранний чоловік Добронравов, який зіграв Івана Будька.

Здивована Валюха, з пишною зачіскою, яскравим макіяжем, намистом на шиї і в строкатій кофтині щось, мабуть, розповідала колезі. Той повернув голову в її бік, склавши руки попереду, та уважно слухав.

"Нове фото зі зйомок Сватів 🙏 ❤ ️ чекаєте прем'єру?", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Вау😮 таааак🙌дуже чекаємо❤️"

"Та скільки можна питати... показуйте вже... чекаємо..."

"П'ятий рік чекаємо все ніяк 💋💣"

"Та чекаємо дуже сватів вони свято душі ❤️"

"Дуже, дуже, коли? Скучили вже"

"А чи буде взагалі ця прем'єра?"

"Боже, коли?🔥"

"Та скільки ж можна! Вже випустіть! А то все дражните!!!"

Нагадаємо, попередній сезон "Сватів", шостий, глядачі побачили на телеекранах ще в 2013 році. Взимку 2020 року, нарешті, поновилися зйомки, але через карантин не вдалося остаточно закінчити роботу, і прем'єру відклали на невідомий термін.

Раніше ми повідомляли, несподіване перевтілення Кравченко викликало острах у фанатів. В Instagram показали актрису з новим кольором волосся, що віддає зеленуватим.

"Ой, Тетяна, цей колір вам взагалі не личить. Красуня, талант. Але волосся...", - відреагував один з користувачів.

Нагадаємо, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.

Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.