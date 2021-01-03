В Сети появилось любопытное фото с актерами из "Сватов" Татьяной Кравченко и Федором Добронравовым

Как передает Politeka.net, на фан-страничке 66-летней Кравченко в Инстаграм опубликовано свежий кадр со съемок 7-го сезона сериала "Сваты".

На снимке за празднично накрытым столом сидят сама Кравченко (полюбившаяся миллионам по роли Валюхи) и ее экранный муж Добронравов, сыгравший Ивана Будько.

Изумленная Валюха, с пышной прической, ярким макияжем, бусами на шее и в пестренькой кофточке что-то, видимо, рассказывала коллеге. Тот повернул голову в ее сторону, сложив руки впереди, и внимательно слушал.

"Новое фото со съёмок Сватов 🙏🏼❤️ Ждёте премьеру?", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Вау😮 дааааа🙌очень ждём❤️"

"Да сколько можно спрашивать... показывайте уже... ждём..."

"Пятый год ждем все никак💋💣"

"Да ждём очень сватов он праздник души ❤️"

"Очень, очень, когда? Соскучились уже"

"А будет ли вообще эта премьера?"

"Боже, когда?🔥"

"Да сколько ж можно! Уже выпустите! А то все дразните!!!"

Напомним, предыдущий сезон "Сватов", шестой, зрители увидели на телеэкранах еще в 2013 году. Зимой 2020 года, наконец, возобновились съемки, но из-за карантина не удалось окончательно закончить работу, и премьеру отложили на неизвестный срок.

Ранее мы сообщали, неожиданное перевоплощение Кравченко вызвало оторопь у фанатов. В Инстаграм показали актрису с новым цветом волос, отдающим зеленцой.

"Ой, Татьяна, этот цвет вам вообще не к лицу. Красавица, талант. Но волосы...", - отреагировал один из пользователей.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим обликом с очаровательным красавцем.