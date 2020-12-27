Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валю Будько в сериале "Сваты", поделилась своими переживаниями о том, как сложно принимать решения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Кравченко в соцсети.

Так, на фан-странице актрисы опубликовали фото, на котором она позирует без косметики и улыбается.

При этом фотографию сопровождает несколько философская подпись.

"Ждать - мучительно. Забывать больно. Но худшее из страданий - не знать, какое решение принять", - говорится в подписи к фото.

На фотографии у Кравченко белокурые волосы и совсем нет макияжа. Фолловеры оценили натуральный вид актрисы и отметили, что светлый цвет волос ей очень идет. Правда, некоторые все же считают, что с темными волосами актрисе лучше.

"А мне кажется, образ светлее и моложе, мне нравится, вот было бы счастье познакомиться с вами вживую, с праздником вас, здоровья, обожаю", "А мне нравится, только желтизну убрать, а так очень красиво! Татьяна, вы молодая, красивая женщина, обожаю", "Какая красивая без макияжа", " Ой, Татьяна, этот цвет вам вообще не к лицу. Красавица, талант. Но волосы..." - пишут в комментариях.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим обликом с очаровательным красавцем.