Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валентину Будько в сериале "Сваты", предстала в зимнем образе

Поклонники артистки постоянно делятся новыми и архивными кадрами с кумиром, сообщает Politeka.net. В этот раз в одной из фан-групп появился старый снимок знаменитости в зимней форме.

Артистка была в красном спортивном костюме и зеленой жилетки. На голове была шапка с бубоном, а на шее завязан зеленый шарфик.

Звезда видимо каталась на лыжах, ведь в руках она держала палки. При этом вид у звезды казался каким-то перепуганным.

"Вместо тысячи слов ❤️", - написали авторы поста.

За полчаса пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"💐💐💐 красавица", "Отлично!Молодец!👍👍👍🌹🌲💋", "Я просто восхищаюсь этой актрисой и этой женщиной!!! 👍", "Это где же столько снега? ❤️", "Супер!", "Очень рада за Вас,Татьяна! Свежий воздух это то что надо)!+🔥😍👏", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко была запечатлена в синей футболке и с легким макияжем, она немного подвела глаза и накрасила губы яркой помадой.

«Отдай миру лучшее, что есть в тебе – и к тебе вернется лучшее, что есть в мире», - подписано фото.

Ранее сообщалось, что Татьяна Кравченко запечатлена на фото в черной кофточке и с перламутровыми украшениями и золотой цепочкой. Ярким акцентом образа служат очки с желтыми стеклами, которые делают глаза артистки еще более выразительными.

«Идти по жизни с закрытым сердцем — подобно тому, что пуститься в путешествие по океану, запертым в трюме корабля», - подписан снимок артистки на фан-странице.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем.