Телеведучий проекту "Холостячка" Григорій Решетник розтопив серця зворушливим знімком

Як передає Politeka.net, 37-річний шоумен опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав разом з дружиною Христиною і одномісячним сином.

У кадрі парочка стоїть в добре освітленій кімнаті, перед прикрашеною новорічною ялинкою. Христина, в бежевому домашньому костюмі, тримає на руках малюка, а Григорій, в синьому костюмі та бордових шкарпетках, стоїть поруч, однією рукою обіймаючи дружину, а іншою допомагаючи їй підтримувати крихітку-сина. Обидва щиро посміхаються.

Помітно, що щетина на обличчі Решетника стала куди густішою - шоумен, мабуть, вирішив на святах розслабитися.

"Я, малюк і королева 🎄 ви ще святкуєте або вже працюєте? :)", - запитав у підписі телеведучий.

Користувачі кинулися коментувати:

"Милі😍😍🔥"

"Щаслива сім'я💖"

"Які ж ви сонечка. Всього Вам хорошого"

"Красиві і щасливі, видно як Ви отримуєте задоволення від батьківства"

"які ви класнючі😍щастя і здоров'я вам🤗"

Варто відзначити, це вже третя дитина Решетника, і знову хлопчик - сім'я вже виховує двох старших синів.

До цього Григорій виставляв зворушливе фото, де обіймає і цілує молодшенького. Користувачі цікавилися, чи не ревнують, випадком, його старші діти, на що шоумен вразив відповіддю.

"Так мило 😍 а старші ревнують малюка?"- "ні! Вони його обожнюють 😍"

"Яке миле фото😍"; "мокасинчики на ніжках 😊"; "Який стильний татко з сином 😍🔥"; "лапулечка 😍 татова гордість!", - відгукнулися інші користувачі.

Нагадаємо, друг "Холостяка" Макса Михайлюка розсекретив особистість його нової обраниці.

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