Телеведущий проекта "Холостячка" Григорий Решетник растопил сердца трогательным снимком

Как передает Politeka.net, 37-летний шоумен опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал вместе с супругой Кристиной и одномесячным сыном.

В кадре парочка стоит в хорошо освещенной комнате, перед украшенной новогодней елочкой. Кристина, в бежевом домашнем костюме, держит на руках малыша, а Григорий, в синем костюме и бордовых носках, стоит рядом, одной рукой обнимая супругу, а другой помогая ей поддерживать крошку-сына. Оба искренне улыбаются.

Заметно, что щетина на лице Решетника стала куда гуще - шоумен, видимо, решил на праздниках расслабиться.

"Я, малыш и королева 🎄 Вы еще празднуете или уже работаете? :)", - спросил в подписи телеведущий.

Пользователи кинулись комментировать:

"Милые😍😍🔥🔥"

"Счастливая семья💖"

"Какие же вы солнышки. Всего вам хорошего"

"Красивые и счастливые, видно как вы получаете удовольствие от родительства"

"какие вы класнючие😍счастья и здоровья вам🤗"

Стоит отметить, это уже третий ребенок Решетника, и опять мальчик - семья уже воспитывает двух старших сыновей.

До этого Григорий выставлял трогательное фото, где обнимает и целует младшенького. Пользователи интересовались, не ревнуют ли, случаем, его старшие дети, на что шоумен поразил ответом.

"Так мило 😍 А старшие ревнуют малыша?" - "нет! Они его обожают 😍"

"Яке миле фото😍"; "мокасинчики на ножках 😊"; "Какой стильный папочка с сыном 😍🔥"; "лапулечка 😍 папина гордость!", - откликнулись другие пользователи.

Напомним, друг "Холостяка" Макса Михайлюка рассекретил личность его новой избранницы.

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