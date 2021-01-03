Починаюча українська співачка Марія Полякова, яка є дочкою Олі Полякової, приголомшила виглядом після новорічних свят

Відповідною фотографією красуня опублікувала у себе на сторінці в Instagram, розповідає Politeka.

"Як пройшли ваші новорічні свята ✨", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Маша виглядає змученою, прикриваючи обличчя за допомогою великого капюшона. Попри це, шанувальники кинулися "закидати" кумира компліментами.

"Бомбічна", "Маша, ти просто чудово виглядаєш", "ти просто офігенна", "виспалася нарешті", "боже, Ти просто дуже розкішно виглядаєш", "до чого ж ти красива", "можеш не ховатися - ти й без цього красива", – пишуть вони.

До цього ми повідомляли, що дочка популярної української співачки Олі Полякової Маша поділилася зворушливим сімейним знімком

"Трохи про нашу сімейку, а скільки у вас в родині людей ?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії видно сімейство Полякових – зіркову співачку Олю, двох красунь-дочок і главу сім'ї – Вадима.

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