Починаюча українська співачка Марія Полякова, яка є дочкою Олі Полякової, приголомшила виглядом після новорічних свят
Відповідною фотографією красуня опублікувала у себе на сторінці в Instagram, розповідає Politeka.
"Як пройшли ваші новорічні свята ✨", - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на фотографії Маша виглядає змученою, прикриваючи обличчя за допомогою великого капюшона. Попри це, шанувальники кинулися "закидати" кумира компліментами.
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"Бомбічна", "Маша, ти просто чудово виглядаєш", "ти просто офігенна", "виспалася нарешті", "боже, Ти просто дуже розкішно виглядаєш", "до чого ж ти красива", "можеш не ховатися - ти й без цього красива", – пишуть вони.
До цього ми повідомляли, що дочка популярної української співачки Олі Полякової Маша поділилася зворушливим сімейним знімком
"Трохи про нашу сімейку, а скільки у вас в родині людей ?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії видно сімейство Полякових – зіркову співачку Олю, двох красунь-дочок і главу сім'ї – Вадима.
Нагадавши, Полякова наплювала на сором і показала своїх "близнючок" на весь екран: "краще не придумаєш"
А ще Politeka писала, що соковита Полякова довела до божевілля формами в бікіні, Нікітюк оцінила: "Ти просто сама досконалість"
Також Politeka повідомляла, що молодша дочка Олі Полякової вразила зовнішністю на прогулянці, фото: "бездоганний ракурс"