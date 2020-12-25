Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась трогательным семейным снимком

Как рассказывает Politeka, фотографию красотка опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Немного о нашей семейке, а сколько у вас в семье людей ?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии видно семейство Поляковых – звездную певицу Олю, двух красоток-дочерей и главу семьи – Вадима.

«Какие роскошные дамы! Папа счастливчик!», «красивая семьи», «Что мама, что дочки - яркие и очень красивые 😇», «милашки», «какие же вы классные», «клевые - просто словами не передать», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали ранее, дочь легенды украинской эстрады Мария Полякова впечатлила поклонников, показавшись перед камерой во время приема ванны. Звездная мать не обошла стороной подобную выходку.

«Как вам такое эстетическое видео?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах дочь Поляковой позирует в ванной с мокрой головой, эффектно изгибаясь на камеру. Это стало причиной того, что сама Оля публично «отчитала» дочь.

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