Начинающая украинская певица Мария Полякова, которая является дочерью Оли Поляковой, ошеломила видом после новогодних праздников
Соответствующей фотографией красотка опубликовала у себя на странице в Instagram, рассказывает Politeka.
"Как прошли ваши новогодние праздники ✨", - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на фотографии Маша выглядит измученной, прикрывая лицо при помощи большого капюшона. Несмотря на это, поклонники бросились "закидывать" кумира комплиментами.
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"Бомбическая", "Маша, ты просто великолепно выглядишь", "ты просто офигенная", "выспалась наконец-то", "боже, ты просто очень роскошно выглядишь", "до чего же ты красивая", "можешь не прятаться – ты и без этого красивая", - пишут они.
До этого мы сообщали, что дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась трогательным семейным снимком
«Немного о нашей семейке, а сколько у вас в семье людей ?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии видно семейство Поляковых – звездную певицу Олю, двух красоток-дочерей и главу семьи – Вадима.
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