Начинающая украинская певица Мария Полякова, которая является дочерью Оли Поляковой, ошеломила видом после новогодних праздников

Соответствующей фотографией красотка опубликовала у себя на странице в Instagram, рассказывает Politeka.

"Как прошли ваши новогодние праздники ✨", - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Маша выглядит измученной, прикрывая лицо при помощи большого капюшона. Несмотря на это, поклонники бросились "закидывать" кумира комплиментами.

"Бомбическая", "Маша, ты просто великолепно выглядишь", "ты просто офигенная", "выспалась наконец-то", "боже, ты просто очень роскошно выглядишь", "до чего же ты красивая", "можешь не прятаться – ты и без этого красивая", - пишут они.

До этого мы сообщали, что дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась трогательным семейным снимком

«Немного о нашей семейке, а сколько у вас в семье людей ?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии видно семейство Поляковых – звездную певицу Олю, двух красоток-дочерей и главу семьи – Вадима.

А еще Politeka писала, что сочная Полякова довела до безумия формами в бикини, Никитюк оценила: "Ты просто само совершенство"

Также Politeka сообщала, что младшая дочь Оли Поляковой поразила внешностью на прогулке, фото: "Безупречный ракурс"