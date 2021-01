Помер знаменитий британський співак і, за сумісництвом, уболівальник "Ліверпуля" Джеррі Марсден

Причиною смерті культового виконавця і лідера групи Gerry & The Pacemakers стала хвороба серця. Йому було 78 років.

Про смерть Джеррі Марсдена написав у Twitter друг артиста, діджей Піт Прайс.



"Посилаю всю любов світу Поліні і його сім'ї. Ти ніколи не будеш один", - написав Піт Прайс.

Крім того, свої слова підтримки сім'ї музиканта залишили представники клубу "Ліверпуль" в Twitter.

"Голос Джеррі супроводжував наші найбільші матчі. Його гімн об'єднував гравців, тренерський штаб і вболівальників по всьому світу, допомагаючи створювати по-справжньому щось особливе", – йдеться в Твіттері клубу.

Найбільшу ж популярність Марсдену принесла пісня "You'll never walk alone", що стала згодом гімном "Ліверпуля" і "Селтіка". Давно стало традицією, що перед кожною грою вболівальники на "Енфілді" співають саме цю пісню.

У 1963 році ця пісня принесла Джеррі перше місце в британських чартах, дозволивши випередити навіть легендарних Beatles. На початку-середині 60-х років він зі своєю групою Gerry & The Pacemakers випустили хіти "How Do You Do It", "It's Gonna Be Alright" та інші.

Нагадаємо, обірвалося життя видатного українця, країна вражена.

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя творця культового серіалу, який цитують мільйони.

Також Politeka писала, що зупинилося серце видатного українця, який місяць боровся з вірусом.