У Китаї помер продюсер культової саги "Ігри престолів" і засновник китайської ігрової студії Yoozoo Games Лінь Ци

Відзначається, що 16 грудня він випив чай та його через деякий час госпіталізували, а вже 25 грудня стало відомо про його смерть. У крові Ци виявили отруйну речовину.

Про це повідомляє видання Deadline.



За даними правоохоронних органів, засновника Yoozoo Games могли вбити, підсипавши отруту в чай. Судячи з симптомів, причиною смерті стала дія такого нейротоксину, як тетродотоксин – саме ця речовина міститься, наприклад, в рибі фугу.

Місцева влада підозрює колегу продюсера. Тому під вартою в якості головного підозрюваного знаходиться керівник відділу кіно і телебачення Yoozoo Group Сю Ляо. За попередньою версією, причиною отруєння міг стати особистий конфлікт між чоловіками. При цьому поліція визнає, що у Лінь Ци було багато заздрісників.

Лінь Ци заснував студію Yoozoo Games в 2009 році і був власником контрольного пакету акцій компанії. Останнім часом його студія працювала над екранізацією роману "Задача трьох тіл" для Netflix.

У зв'язку з отруєнням продюсера роботу над "Завданням трьох тіл" тимчасово призупинили. Капітал померлого бізнесмена, згідно з підрахунками Hurun China Rich List, становить близько 6,8 млрд юанів, або більше 1 млрд доларів. Без нього світ би не побачив "Гру престолів".

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