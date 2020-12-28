В Китае умер продюсер культовой саги "Игры престолов" и основатель китайской игровой студии Yoozoo Games Линь Ци

Отмечается, что 16 декабря он выпил чай и его госпитализировали через некоторое время, а уже 25 декабря стало известно о его смерти. В крови Ци обнаружили ядовитое вещество.

Об этом сообщает издание Deadline.



По данным правоохранительных органов, основателя Yoozoo Games могли убить, подсыпав яд в чай. Судя по симптомам, причиной смерти стало действие такого нейротоксина, как тетродотоксин – именно это вещество содержится, например, в рыбе фугу.

Местные власти подозревают коллегу продюсера. Потому под стражей в качестве главного подозреваемого находится руководитель отдела кино и телевидения Yoozoo Group Сю Ляо. По предварительной версии, причиной отравления мог стать личный конфликт между мужчинами. При этом полиция признает, что у Линь Ци было много завистников.

Линь Ци основал студию Yoozoo Games в 2009 году и являлся владельцем контрольного пакета акций компании. Последнее время его студия работала над экранизацией романа "Задача трех тел" для Netflix.

В связи с отравлением продюсера работу над "Задачей трех тел" временно приостановили. Капитал умершего бизнесмена, cогласно подсчетам Hurun China Rich List, составляет около 6,8 млрд юаней, или более 1 млрд долларов. Без него мир бы не увидел "Игры престолов".

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