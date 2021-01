Умер знаменитый британский певец и, по совместительству, болельщик "Ливерпуля" Джерри Марсден

Причиной смерти культового исполнителя и лидера группы Gerry & The Pacemakers стала болезнь сердца. Ему было 78 лет.

О смерти Джерри Марсдена написал в Twitter друг артиста, диджей Пит Прайс.



"Посылаю всю любовь мира Полине и его семье. Ты никогда не будешь один", - написал Пит Прайс.

Кроме того, свои слова поддержки семье музыканта оставили представители клуба "Ливерпуль" в Twitter.

"Голос Джерри сопровождал наши самые большие матчи. Его гимн объединял игроков, тренерский штаб и болельщиков по всему миру, помогая создавать по-настоящему нечто особенное", – говорится в твиттере клуба.

Наибольшую же известность Марсдену принесла песня "You’ll never walk alone", ставшая впоследствии гимном "Ливерпуля" и "Селтика". Давно стало традицией, что перед каждой игрой болельщики на "Энфилде" поют именно эту песню.

В 1963 году эта песня принесла Джерри первое место в британских чартах, позволив опередить даже легендарных Beatles. В начале-середине 60-х годов он со своей группой Gerry & The Pacemakers выпустили хиты "How Do You Do It", "It's Gonna Be Alright" и другие.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь творца культового сериала, который цитируют миллионы.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.