Умер знаменитый британский певец и, по совместительству, болельщик "Ливерпуля" Джерри Марсден
Причиной смерти культового исполнителя и лидера группы Gerry & The Pacemakers стала болезнь сердца. Ему было 78 лет.
О смерти Джерри Марсдена написал в Twitter друг артиста, диджей Пит Прайс.
"Посылаю всю любовь мира Полине и его семье. Ты никогда не будешь один", - написал Пит Прайс.
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Кроме того, свои слова поддержки семье музыканта оставили представители клуба "Ливерпуль" в Twitter.
"Голос Джерри сопровождал наши самые большие матчи. Его гимн объединял игроков, тренерский штаб и болельщиков по всему миру, помогая создавать по-настоящему нечто особенное", – говорится в твиттере клуба.
Наибольшую же известность Марсдену принесла песня "You’ll never walk alone", ставшая впоследствии гимном "Ливерпуля" и "Селтика". Давно стало традицией, что перед каждой игрой болельщики на "Энфилде" поют именно эту песню.
В 1963 году эта песня принесла Джерри первое место в британских чартах, позволив опередить даже легендарных Beatles. В начале-середине 60-х годов он со своей группой Gerry & The Pacemakers выпустили хиты "How Do You Do It", "It's Gonna Be Alright" и другие.
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