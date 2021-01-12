Старий Новий Рік 2021 стане ще одним приводом відзначити, привітати близьких і перейнятися українськими народними традиціями

Politeka.net, розповість, коли і як правильно потрібно святкувати і чого ні в якому разі не можна робити, щоб не накликати нещастя на свою сім'ю.

Якого числа відзначають Старий Новий Рік 2021

Історія так склалася, що через різницю в календарних стилях дата Нового року змістилася, тому в Україні та деяких слов'янських країнах з'явилася традиція святкувати двічі: 1 січня і ще через два тижні. Старий Новий рік відзначають в ніч з 13 на 14 січня, він збігається з днем Святого Василя і святом Меланки, який ще називають Щедрим вечором.

Традиції на Старий Новий Рік 2021 і щедрий вечір

З самого ранку 13 січня прийнято накривати щедрий стіл в будинку і проводжати минулий рік. У народі кажуть: "як новий рік зустрінеш, так його і проведеш", і дуже часто прислів'я співвідносять саме зі Старим Новим роком. Найкращі частування готують до вечері, в пошані завжди була свинина, адже Святий Василь вважається покровителем свинарів. Інші традиційні страви: кутя на маслі, пироги, ковбаса, смажені на салі млинці. Роблять також вареники з символічними сюрпризами замість начинки: монетка – для багатства, солодощі – для любові, горох або квасоля – для поповнення в родині. Крім того, потрібно приготувати два спеціальних хліба: Маланку і Василя.

У кутку зазвичай ставлять опудало з соломи, яке називається "Дідух", за народними повір'ями воно відганяє злих духів. На наступний день обереги спалюють на перехресті, а молодь стрибає через багаття для очищення від негативної енергії.

Напередодні Старого нового року люди часто збиралися "щедрувати", з боку це виглядає, як коляда на Різдво. Українці здавна переодягалися в традиційні костюми, одягали маски і навіть брали з собою козу, символ Дня Меланки, і співали щедрівки (також "щедрівки") - вірші для привітання, як і різдвяні колядки.

У ніч на 13-е січня дівчатка проводять святочні ворожіння на судженого і шлюб. Обряди набувають найрізноманітніші форми.

Рано вранці 14 січня українці ходять по домівках і "посівають" або "засівають" – розсипають в прихожих зерно з побажаннями гарного врожаю і благополуччя, за що отримують невеликі подарунки або гроші. "Посівалки" часто пишуть у віршах, а посівати можна тільки хлопчикам і чоловікам.

Що не можна робити на Старий Новий Рік 2021

Поганими прикметами вважається давати в борг, перераховувати дрібні гроші і вирішувати будь-які питання, пов'язані з фінансами. Забороняється також виносити сміття і вимовляти слово "тринадцять". Не можна також відзначати свято в чисто жіночій компанії-це загрожує самотністю. Якщо ж 13 січня затіяти прибирання - разом зі сміттям можна вимести з дому щастя.



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