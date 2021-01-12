Старый Новый год 2021 станет еще одним поводом отметить, поздравить близких и проникнуться украинскими народными традициями

Politeka.net, расскажет, когда и как правильно нужно праздновать и чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь несчастье на свою семью.

Какого числа отмечают Старый Новый год 2021

История так сложилась, что из-за разницы в календарных стилях дата Нового года сместилась, поэтому в Украине и некоторых славянских странах появилась традиция праздновать дважды: 1 января и еще через две недели. Старый новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января, он совпадает с днем Святого Василия и праздником Меланки, который еще называют Щедрым вечером.

Традиции на Старый Новый год 2021 и Щедрый вечер

С самого утра 13 января принято накрывать щедрый стол в доме и провожать ушедший год. В народе говорят: “как новый год встретишь, так его и проведешь”, и очень часто пословицу соотносят именно со Старым Новым годом. Самые лучшие угощения готовят к ужину, в почете всегда была свинина, ведь Святой Василий считается покровителем свиноводов. Другие традиционный блюда: кутья на масле, пироги, колбаса, жареные на сале блины. Делают также вареники с символическими сюрпризами вместо начинки: монетка – для богатства, сладости – для любви, горох или фасоль – для пополнения в семье. Кроме того, нужно приготовить два специальных хлеба: Маланку и Василия.

В углу обычно ставят чучело из соломы, которое называется “дидух”, по народным поверьям оно отгоняет злых духов. На следующий день обереги сжигают на перекрестке, а молодежь прыгает через костер для очищения от негативной энергии.

В канун Старого нового года люди часто собирались “щедровать”, со стороны это выглядит, как коляда на Рождество. Украинцы издавна переодевались в традиционные костюмы, надевали маски и даже брали с собой козу, символ дня Меланки, и пели щедривки (также “щедровки”) - стихи для поздравления, как и рождественские колядки.

В ночь на 13-е января девочки проводят Святочные гадания на суженого и брак. Обряды приобретают самые разные формы.

Рано утром 14 января украинцы ходят по домам и “посевают” или “засевают” – рассыпают в прихожих зерно с пожеланиями хорошего урожая и благополучия, за что получают небольшие подарки или деньги. “Посевалки” часто пишут в стихах, а посевать можно только мальчикам и мужчинам.

Что нельзя делать на Старый Новый год 2021

Плохими приметами считается давать в долг, пересчитывать мелкие деньги и решать любые вопросы, связанные с финансами. Запрещается также выносить мусор и произносить слово “тринадцать”. Нельзя также отмечать праздник в чисто женской компании – это грозит одиночеством. Если же 13 января затеять уборку – вместе с сором можно вымести из дома счастье.



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