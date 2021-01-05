Зірка показала всю свою ефектність

Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, обтягнула свій "сік" тісною сукнею

Відома брюнетка вражає формами в жарких нарядах, виблискуючи найпотаємнішим без сорому, пише Politeka.net. Такими формами дійсно не гріх похвалитися.

Гюль одягла золоту сукню з глибоким декольте, з якої вистрибував пишний бюст. Величезні груди вражали і притягували погляд.

Тонкі бретельки вп'ялися в шкіру і так здавалося, що наряд був настільки вузьким.

Тонку талію обтягнула золотиста тканина, ідеально сівши на тілі. Пишні стегна виглядали неймовірно ефектно.

Здавалося, наряд був занадто тонким, вузьким, що навіть зібрався гармошкою на її тілі.

Зірка зробила велику гульку з волосся, випустивши кілька пасом біля обличчя.

Образ Гюль доповнив яскравий макіяж з акцентом на красиві очі, а пухкі губи блищали від спалаху камери.

Фото було зроблено в одному із закладів, під час того, як модель відпочивала на дивані.

За чотири години пост зібрав майже 5000 лайків і багато коментарів.

"Гаряча милашка", - написав один з фанатів.

Користувачі мережі написали в сторону красуні багато приємного.

Відзначимо, Гюль Бахарі вчилася в престижному Темплському університеті, де вивчала Міжнародний бізнес і фінанси. Дівчина стала відомою в Інтернеті випадково, коли потрапила в студентський модний блог. Пізніше красуня стала отримувати пропозиції від агентств.

У студентстві вона працювала фітнес-тренером і мала непоганий заробіток. Варто відзначити, що красуня сама з небідної сім'ї.

Гюль разом з родиною переїхала з Туреччини до США.

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