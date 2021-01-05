Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, обтягнула свій "сік" тісною сукнею
Відома брюнетка вражає формами в жарких нарядах, виблискуючи найпотаємнішим без сорому, пише Politeka.net. Такими формами дійсно не гріх похвалитися.
Гюль одягла золоту сукню з глибоким декольте, з якої вистрибував пишний бюст. Величезні груди вражали і притягували погляд.
Тонкі бретельки вп'ялися в шкіру і так здавалося, що наряд був настільки вузьким.
Тонку талію обтягнула золотиста тканина, ідеально сівши на тілі. Пишні стегна виглядали неймовірно ефектно.
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Здавалося, наряд був занадто тонким, вузьким, що навіть зібрався гармошкою на її тілі.
Зірка зробила велику гульку з волосся, випустивши кілька пасом біля обличчя.
Образ Гюль доповнив яскравий макіяж з акцентом на красиві очі, а пухкі губи блищали від спалаху камери.
Фото було зроблено в одному із закладів, під час того, як модель відпочивала на дивані.
За чотири години пост зібрав майже 5000 лайків і багато коментарів.
"Гаряча милашка", - написав один з фанатів.
Користувачі мережі написали в сторону красуні багато приємного.
Відзначимо, Гюль Бахарі вчилася в престижному Темплському університеті, де вивчала Міжнародний бізнес і фінанси. Дівчина стала відомою в Інтернеті випадково, коли потрапила в студентський модний блог. Пізніше красуня стала отримувати пропозиції від агентств.
У студентстві вона працювала фітнес-тренером і мала непоганий заробіток. Варто відзначити, що красуня сама з небідної сім'ї.
Гюль разом з родиною переїхала з Туреччини до США.
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