Звезда показала всю свою эффектность

Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, обтянула свой "сок" тесным платьем

Известная брюнетка впечатляет формами в жарких нарядах, сверкая самым сокровенным без стеснения, пишет Politeka.net. Такими формами действительно не грех похвастаться.

Гюль надела золотое платье с глубоким декольте, из которого выпрыгивал пышный бюст. Огромна грудь впечатляла и притягивала взгляд.

Тонкие бретельки впились в кожу и так казалось, что наряд был настолько узким.

Тонкую талию обтянула золотистая ткань, идеально сев на теле. Пышные бедра смотрелись невероятно эффектно.

Казалось, наряд был слишком тонким, узким, что даже собрался гармошкой на ее теле.

Звезда сделала большую гульку из волос, выпустив несколько прядей у лица.

Образ Гюль дополнил яркий макияж с акцентом на красивые глаза, а пухлые губы блестели от вспышки камеры.

Фото было сделано в одном из заведений, во время того, как модель отдыхала на диване.

За четыре часа пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.

"Горячая милашка", - написал один из фанатов.

Пользователи сети написали в сторону красотки много приятного.

Отметим, Гюль Бахари отучилась в престижном Темпльском университете, где изучала международный бизнес и финансы. Девушка стала известной в интернете случайно, когда попала в студенческий модный блог. Позже красотка стала получать предложения от агентств.

В студенчестве она работала фитнес-тренером и имела неплохой заработок. Стоит отметить, что красотка сама из небедной семьи.

Гюль вместе с семьей переехала из Турции в США.

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