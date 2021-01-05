Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, обтянула свой "сок" тесным платьем
Известная брюнетка впечатляет формами в жарких нарядах, сверкая самым сокровенным без стеснения, пишет Politeka.net. Такими формами действительно не грех похвастаться.
Гюль надела золотое платье с глубоким декольте, из которого выпрыгивал пышный бюст. Огромна грудь впечатляла и притягивала взгляд.
Тонкие бретельки впились в кожу и так казалось, что наряд был настолько узким.
Тонкую талию обтянула золотистая ткань, идеально сев на теле. Пышные бедра смотрелись невероятно эффектно.
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Казалось, наряд был слишком тонким, узким, что даже собрался гармошкой на ее теле.
Звезда сделала большую гульку из волос, выпустив несколько прядей у лица.
Образ Гюль дополнил яркий макияж с акцентом на красивые глаза, а пухлые губы блестели от вспышки камеры.
Фото было сделано в одном из заведений, во время того, как модель отдыхала на диване.
За четыре часа пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.
"Горячая милашка", - написал один из фанатов.
Пользователи сети написали в сторону красотки много приятного.
Отметим, Гюль Бахари отучилась в престижном Темпльском университете, где изучала международный бизнес и финансы. Девушка стала известной в интернете случайно, когда попала в студенческий модный блог. Позже красотка стала получать предложения от агентств.
В студенчестве она работала фитнес-тренером и имела неплохой заработок. Стоит отметить, что красотка сама из небедной семьи.
Гюль вместе с семьей переехала из Турции в США.
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