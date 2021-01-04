Помер 30-річний житель Мукачева, якому наприкінці грудня у Львові пересадили серце

Як повідомила в Facebook його дружина Вікторія, останній тиждень чоловік перебував у важкому стані. У нього не хотіли працювати нирки, він постійно перебував на діалізі і лежав у відділенні реанімації.

На жаль, дива не сталося та вже 3 січня жінка повідомила, що чоловіка не стало.

"Тепер ти наш ангел, моя душа померла з тобою мій хороший. На світі немає і вже не буде такого доброго і хорошого чоловіка... Як же ти нас любив, сонечко моє, ти собі відмовляв, аби ми все мали. Ніколи не скаржився, не ображав нас, безмежно, більше життя любив, а тепер ми одні. Як без тебе жити?", - написала невтішна жінка.

Нагадаємо, операцію з трансплантації серця успішно провели в лікарні швидкої допомоги Львова. Пересадку органу зробив завідувач відділенням кардіохірургії та трансплантації Центру серця і судин лікарні Роман Домашич.

Донором стала 42-річна львів'янка. Після того, як мозок жінки помер, її мати, чоловік і син погодилися на донорство, щоб серце рідної людини продовжило битися. Тому новий орган отримав 30-річний чоловік з Мукачева. Його власне серце після пневмонії було в критичному стані. За останній рік воно зупинялося шість разів.

Нагадаємо, що на Львівщині підлітки з особливою жорстокістю познущалися з собаки.

Як повідомляла Politeka, у Львові вляпалися в історію з "відрізаним" Кримом, фото

Також Politeka писала, що у Львові водій висадив дитину з маршрутки попри те, що він пред'явив потрібний для проїзду документ