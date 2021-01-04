Помер 30-річний житель Мукачева, якому наприкінці грудня у Львові пересадили серце
Як повідомила в Facebook його дружина Вікторія, останній тиждень чоловік перебував у важкому стані. У нього не хотіли працювати нирки, він постійно перебував на діалізі і лежав у відділенні реанімації.
На жаль, дива не сталося та вже 3 січня жінка повідомила, що чоловіка не стало.
"Тепер ти наш ангел, моя душа померла з тобою мій хороший. На світі немає і вже не буде такого доброго і хорошого чоловіка... Як же ти нас любив, сонечко моє, ти собі відмовляв, аби ми все мали. Ніколи не скаржився, не ображав нас, безмежно, більше життя любив, а тепер ми одні. Як без тебе жити?", - написала невтішна жінка.
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Нагадаємо, операцію з трансплантації серця успішно провели в лікарні швидкої допомоги Львова. Пересадку органу зробив завідувач відділенням кардіохірургії та трансплантації Центру серця і судин лікарні Роман Домашич.
Донором стала 42-річна львів'янка. Після того, як мозок жінки помер, її мати, чоловік і син погодилися на донорство, щоб серце рідної людини продовжило битися. Тому новий орган отримав 30-річний чоловік з Мукачева. Його власне серце після пневмонії було в критичному стані. За останній рік воно зупинялося шість разів.
Нагадаємо, що на Львівщині підлітки з особливою жорстокістю познущалися з собаки.
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