Водій висадив дитину з маршрутки попри те, що він пред'явив потрібний для проїзду документ

Як передає Politeka.net, подію у Львівському автобусі описав батько потерпілого у соцмережах.

За його словами, інцидент трапився близько п'ятої години вечора на маршруті №34.

"Водій вигнав з автобуса мого дванадцятирічного сина, який на вимогу водія показав йому учнівський квиток, але водієві не сподобався вид учнівського квитка. Прошу надати водіям громадського транспорту зразки учнівських квитків, а особливо водієві вищезгаданого автобуса", - звернувся чоловік.

Українці в мережі підтримали батька постраждалої дитини, і висловили своє обурення вчинком водія маршрутки.

"Він добре знав, що це правильний квиток! Просто на дитині зігнав злість! Треба, щоб на ньому хтось злість зігнав!", "Коли ці водії перебісяться, дайте їм щось від алергії на учнів і пенсіонерів. Здається водії проходять перед кожним рейсом медогляд", " як можна дитину в холодну пору року вигнати з транспорту?! Ким треба бути? Дивуюся, що пасажири не зупинили це. Могли якось допомогти", - писали українці в мережі.

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