Водитель высадил ребенка с маршрутки несмотря на то, что он предъявил нужный для проезда документ

Как передает Politeka.net, произошедшее в Львовском автобусе описал отец пострадавшего в соцсетях.

По его словам, инцидент случился около пяти часов вечера на маршруте №34.

"Водитель выгнал из автобуса моего двенадцатилетнего сына, который по требованию водителя показал ему ученический билет, но водителю не понравился вид ученического билета. Прошу предоставить водителям общественного транспорта образцы ученических билетов, а особенно водителю вышеупомянутого автобуса", - обратился мужчина.

Украинцы в сети поддержали отца пострадавшего ребенка, и высказали свое возмущение поступком водителя маршрутки.

"Он хорошо знал, что это правильный билет! Просто на ребенке согнал злость! Надо, чтобы на нем кто-то злость согнал!", "Когда эти водители перебесятся, дайте им что-то от аллергии на учеников и пенсионеров. Кажется водители проходят перед каждым рейсом медосмотр", "Как можно ребенка в холодное время года выгнать из транспорта?! Кем надо быть? Удивляюсь, что пассажиры не остановили это. Могли как-то помочь", - писали украинцы в сети.

Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.

Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.