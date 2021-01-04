Умер 30-летний житель Мукачево, которому в конце декабря во Львове пересадили сердце

Как сообщила в Facebook его жена Виктория, последнюю неделю муж находился в тяжелом состоянии. У него не хотели работать почки, он постоянно находился на диализе и лежал в отделении реанимации.

К сожалению, чуда не произошло и уже 3 января женщина сообщила, что мужа не стало.

"Теперь ты наш ангел, моя душа умерла с тобой мой хороший. На свете нет и уже не будет такого доброго и хорошего человека... Как же ты нас любил, солнышко мое, ты себе отказывал, лишь бы мы все имели. Никогда не жаловался, не оскорблял нас, безгранично, больше жизни любил, а теперь мы одни. Как без тебя жить?", - написала безутешная женщина.

Напомним, операцию по трансплантации сердца успешно провели в больнице скорой помощи Львова. Пересадку органа сделал заведующий отделением кардиохирургии и трансплантации Центра сердца и сосудов больницы Роман Домашич.

Донором стала 42-летняя львовянка. После того, как мозг женщины умер, ее мать, муж и сын согласились на донорство, чтобы сердце родного человека продолжило биться. Поэтому новый орган получил 30-летний мужчина из Мукачево. Его собственное сердце после пневмонии было в критическом состоянии. За последний год оно останавливалось шесть раз.

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