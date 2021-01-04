У Туреччині сталася трагедія з українкою, Христиною Новицькою, рідних не влаштовує версія правоохоронців

Відомо, що 30-річна красуня з України працювала викладачем танців одному з торгових центрів в Бодрумі і перекладачкою з турецької мови. Близькі люди описують Новицьку, як дуже життєрадісну дівчину.

Про те, що з Христиною щось недобре стала відразу підозрювати мати, адже вона не могла зв'язатися з дочкою телефоном, пише Обозреватель. Другого січня жінка попросила сусідів, дізнатися чи все в порядку. Ті вирушили до Новицької додому, проте їм ніхто не відкрив, тоді вони викликали поліцію.

Правоохоронці виявили яскраву блондинку на стільці посеред кімнати. До рук були прикуті наручники, а на голові - поліетиленовий сміттєвий пакет. У кімнаті знайшли шарф, мотузки й деревне вугілля.

Примітно, що двері були замкнені зсередини, а ключ стирчав із замкової щілини. Вікна були також закриті, а слідів боротьби ніхто не виявив.

Зараз тіло Христини знаходиться в інституті судмедекспертизи, а рідні планують незабаром забрати її тіло. Правоохоронці ведуть слідство, натякаючи на самогубство.

Друзі та знайомі не вірять у версію суїциду. За їхніми словами, вона не любила поширюватися про особисте життя, але по натурі Христина була приємною чуйною і неконфліктною людиною.

Тим часом у турецьких ЗМІ повідомляють, що Новицька була в депресії. Через пандемію дівчина позбулася роботи, а отже, і грошей до існування. Всі ці місяці Христина нібито перебувала в ізоляції і приймала антидепресанти.

Однак знайома зазначає, що у дівчини є рідні в Києві, якби вона залишилася без роботи, то повернулася додому. Приятелька вважає, що такою версією загибелі Новицької хочуть прикрити когось важливого.

У поліції ж стверджують, що камери спостереження не зафіксували навколо будинку дівчини нікого підозрілого.

Прес-секретар МЗС Олег Ніколенко заявив, що справа перебуває на особливому контролі консульства України в Анталії.

"Дипломати вже встановили контакти з турецькими правоохоронними органами, які проводять розслідування і рідними загиблої. Українське консульство розпочало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла".

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